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Маск призвал к полной реорганизации НАТО

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск призвал к реорганизации Североатлантического альянса.

Источник: Reuters

«НАТО нуждается в полной реорганизации», — написал он в X в ответ на пост сенатора Майка Ли (республиканец от штата Юта) о том, что НАТО «изжило себя», а эпоха «холодной войны давно завершилась».

Ранее Маск неоднократно критиковал политику США на трансатлантическом направлении и призывал к сокращению расходов на оборону Европы. Предприниматель считает, что подобные траты недопустимы в условиях значительного дефицита бюджета и растущих государственных расходов Вашингтона.

20 декабря газета Financial Times сообщила, что Трамп через своих представителей уведомил ряд европейских союзников по НАТО о намерении потребовать от них повышения оборонных расходов до 5% от их ВВП.

НАТО