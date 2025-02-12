Маск призвал к полной реорганизации НАТО

«НАТО нуждается в полной реорганизации», — написал он в X в ответ на пост сенатора Майка Ли (республиканец от штата Юта) о том, что НАТО «изжило себя», а эпоха «холодной войны давно завершилась».
Ранее Маск неоднократно критиковал политику США на трансатлантическом направлении и призывал к сокращению расходов на оборону Европы. Предприниматель считает, что подобные траты недопустимы в условиях значительного дефицита бюджета и растущих государственных расходов Вашингтона.
20 декабря газета Financial Times сообщила, что Трамп через своих представителей уведомил ряд европейских союзников по НАТО о намерении потребовать от них повышения оборонных расходов до 5% от их ВВП.