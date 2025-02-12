Медорганизации подали в суд на депутата Бакытжана Базарбека

«Когда я запросил свои сведения по ОСМС, выяснилось, что в 2020 году в одной из клиник якобы обслуживался, хотя на самом деле никогда туда не обращался. Я обслуживался в частной клинике в Алматы. Более того, в отчётах зафиксированы услуги, оказанные умершим людям, гражданам, уехавшим за границу и потерявшим связь с Казахстаном. Через эти “мертвые души” выводятся огромные деньги. Это теневой, черный, коррупционный бизнес», — подчеркнул депутат.