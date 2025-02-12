Касым-Жомарт Токаев: «С Таджикистаном у нас нет нерешаемых вопросов»

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Глава государства принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.
В ходе встречи Токаев отметил устойчивую позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Таджикистаном по широкому спектру направлений, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства.
Президент Казахстана выделил подписанный в прошлом году Договор о союзнических отношениях, ознаменовавший собой новую веху в многогранном и плодотворном сотрудничестве Астаны и Душанбе.
«Мы высоко ценим дружественные отношения с Таджикистаном, с которым у нас нет каких-либо нерешаемых вопросов. К братскому таджикскому народу в Казахстане питают особые чувства. Наши страны всегда поддерживали друг друга, и сегодня это находит отражение в нашем стремлении активно развивать двусторонние связи», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые неуклонно развиваются в духе дружбы и союзничества в интересах народов двух стран.
«Таджикистан дорожит тесными братскими связями с Казахстаном. Ваша страна является для нас важнейшим партнером, имеется полное взаимопонимание по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Прошедший год стал знаменательным для наших отношений, которые перешли на уровень союзничества», — сказал таджикский дипломат.
Он передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия президента своей страны Эмомали Рахмона и подтвердил приверженность дальнейшему углублению всестороннего взаимодействия с Казахстаном.