Касым-Жомарт Токаев: «С Таджикистаном у нас нет нерешаемых вопросов»

«Мы высоко ценим дружественные отношения с Таджикистаном, с которым у нас нет каких-либо нерешаемых вопросов. К братскому таджикскому народу в Казахстане питают особые чувства. Наши страны всегда поддерживали друг друга, и сегодня это находит отражение в нашем стремлении активно развивать двусторонние связи», — сказал Касым-Жомарт Токаев.