«Детей привлекали уже давно. Мы рассказывали про то, как рекрутируют детей на Украине из детских домов, и тех, которые остались без попечения родителей или находятся без присмотра. У них еще остались дети, которых они рассматривали всегда в качестве резервной силы. Но только это не резерв неприкасаемый, это не “нз”. Это то, чем они пользуются уже давно. А вот сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24 лет», — отметила она.