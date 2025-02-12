Украина готова к переговорам, заявил Умеров

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году.
«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».
В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.