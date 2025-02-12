«Мы запускаем проект “Победа 9/45”. Его девиз — это защитить защитников. Тех, кто боролся с нацизмом. Они, к сожалению, сегодня во многих странах, которые они освобождали, становятся лишними. Но эта эпоха заканчивается. На смену политикам, которые выполняют желания хозяев из Брюсселя и Вашингтона, приходят патриоты. Они — про свои страны, про свои народы, про тех детей, которые помнят, что их бабушек и дедушек освобождал русский офицер, советский воин», — заявил Чернышов.