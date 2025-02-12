Общественное патриотическое движение «Победа 9/45» стартует при поддержке АНО «Евразия»

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. АНО «Евразия» объявило о запуске проекта «Победа 9/45», посвященному Великой Отечественной войне. Движение стартует в рамках объявленного в России Года защитника Отечества.
«Это решение подчеркивает стремление сохранять историческую память, уважать подвиг тех, кто отстоял или отстаивает свободу и независимость нашей Родины, а также передавать эти ценности будущим поколениям», — отметили организаторы.
Член попечительского совета АНО «Евразия», лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил на пресс-конференции, что мероприятия в рамках проекта пройдут в разных городах СНГ.
«Где-то они будут опираться на политическое руководство, где зрелое политическое руководство, где-то они будут опираться на общественников, например, как в Молдове», — подчеркнул Шор.
Он напомнил, что официальный Кишинев открещивается от всех мероприятий, связанных с Великой Отечественной и с увековечением памяти павших советских воинов. Нынешнее руководство Молдовы во главе с президентом Майей Санду Шор назвал «наемниками Запада».
«Это поддержка фашизма. Открытая поддержка. Такие вещи нельзя оставлять, их нельзя забывать. То, что сегодня эти временщики пытаются каким-то образом переписать историю, насадить людям неправду, обманывать, — по сути, они делают преступления против целого поколения, которое сегодня растёт. Но мы это исправим, обязательно исправим», — заявил политик.
Как отметил вице-спикер Госдумы РФ, председатель оргкомитета «Победа 9/45» Борис Чернышов, в рамках проекта в центре городов — участников Великой Отечественной пройдет грандиозный фестиваль, призванный объединить разные поколения. Также «Победа 9/45» устроит автопробег на Балканах, на основе которого снимут фильм о подвиге народов в годы войны.
«Мы запускаем проект “Победа 9/45”. Его девиз — это защитить защитников. Тех, кто боролся с нацизмом. Они, к сожалению, сегодня во многих странах, которые они освобождали, становятся лишними. Но эта эпоха заканчивается. На смену политикам, которые выполняют желания хозяев из Брюсселя и Вашингтона, приходят патриоты. Они — про свои страны, про свои народы, про тех детей, которые помнят, что их бабушек и дедушек освобождал русский офицер, советский воин», — заявил Чернышов.
Он уточнил, что в этом году, кроме стран бывшего СССР к празднованию Дня Победы присоединятся Сербия, Венгрия и Словакия. В целом, новый проект АНО «Евразия» призван сформировать единые подходы к патриотическому воспитанию. Присоединиться к движению может любая страна.