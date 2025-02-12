Власти Калининградской области рассказали, кто имеет приоритет по программе «Молодая семья»

Государство готово оплатить 30% от стоимости жилья площадью в 42 м² семьям без детей и 35% — тем, кто уже стал родителями. Во втором случае на каждого члена семьи выделяется по 18 кв. м. Размер выплаты зависит и от нормативной стоимости «квадрата», который не изменился с прошлого года, несмотря на инфляцию: