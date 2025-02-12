Власти Калининградской области рассказали, кто имеет приоритет по программе «Молодая семья»

Наличие в семье трёх и более детей, а также участие в СВО дают возможность подняться в очереди на выплату по программе «Молодая семья». Об этом «Клопс» сообщили в региональном минстрое в ответ на запрос.
«Очередность списков молодых семей формируется по дате постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приоритетным правом обладают молодые семьи, имеющие трёх и более детей, а также молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель (если ребёнок растёт в неполной семье — ред.) принимают (принимали) участие в специальной военной операции», — отметили в ведомстве.
В 2025 году выплату получат 107 семей из 20 муниципалитетов региона. В Мамоновском и Пионерском округах не нашлось желающих участвовать в программе. За год очередь выросла на 403 человека. По данным минстроя, на обеспечение жильём молодых семей в 2025 году выделено 129 млн рублей.
О программе.
В программу «Молодая семья» могут попасть нуждающиеся в жилье калининградцы, возраст которых не превышает 35 лет. Наличие детей необязательно. Субсидию можно потратить на первый взнос для получения ипотеки, оплату строительства или жилищного долга.
Государство готово оплатить 30% от стоимости жилья площадью в 42 м² семьям без детей и 35% — тем, кто уже стал родителями. Во втором случае на каждого члена семьи выделяется по 18 кв. м. Размер выплаты зависит и от нормативной стоимости «квадрата», который не изменился с прошлого года, несмотря на инфляцию:
в Калининграде это 60 тысяч рублей, в Светлогорском округе — 80 859 рублей, в Зеленоградском — 96 тысяч рублей.
Региональное правительство планирует помочь молодым семьям с арендой жилья. 2024 году выплату по программе «Молодая семья» получили 104 калининградца.