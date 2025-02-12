Появился документ по упразднению омского Минстроя

Так, в среду, 12 февраля 2025 года, опубликован указ за подписью первого вице-губернатора Омской области Рустама Мингазова, где заявляется о переименовании Министерства строительства Омской области в Министерство строительства и архитектуры.
В документе, в частности, указывается, что нынешнему Минстрою необходимо обеспечить соблюдение прав государственных гражданских служащих Омской области, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к государственной гражданской службе, в связи с реализацией данного указа.
Датой официального переименования Минстроя в Министерство строительства и архитектуры Омской области в документе заявлено 15 апреля 2025 года.
Добавим, что Министерство строительства Омской области с февраля 2023 года возглавляет Александр Рашко.