Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим

«Конечно, видно не только нам, но и всему миру — те отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, они постоянно находятся на очень высоком уровне. Объем и товарооборота, и наших совместных проектов — он, конечно, впечатляет. Впечатляет не только нас, но и тех, кто смотрит на это со стороны, кто-то с завистью, а кто-то с большим вниманием и желанием участвовать», — добавил секретарь Совбеза РФ.