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Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим

Шойгу назвал объем совместных проектов России и Казахстана впечатляющим.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 12 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал впечатляющим объем совместных проектов Москвы и Астаны.

«Я хотел бы прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Шойгу.

«Конечно, видно не только нам, но и всему миру — те отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, они постоянно находятся на очень высоком уровне. Объем и товарооборота, и наших совместных проектов — он, конечно, впечатляет. Впечатляет не только нас, но и тех, кто смотрит на это со стороны, кто-то с завистью, а кто-то с большим вниманием и желанием участвовать», — добавил секретарь Совбеза РФ.

Сотрудничество Москвы и Астаны не ограничивается двусторонними проектами, оно активно развивается в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, отметил Шойгу.

Шойгу Сергей