Володин объяснил употребление насекомых в пищу в ЕС санкциями

«Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Разведение насекомых требует меньших затрат. Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьёзным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах», — добавил парламентарий.