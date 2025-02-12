Володин объяснил употребление насекомых в пищу в ЕС санкциями

Спикер российского парламента назвал личинок насекомого хрущака «личинками Урсулы», имея в виду председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Володин уточнил, что в ЕС использование порошка из насекомых теперь регламентируется законодательством — в состав хлеба, сыра, джема, макаронных изделий производители смогут на законных основаниях включать перетертых личинок желтого мучного червя — хрущака. В Европе политики объяснили свое решение тем, что такая добавка — альтернативный источник белка.
«На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьёзными проблемами в агропромышленности», — написал в Telegram спикер Госдумы.
Володин напомнил, что в Лондоне фермеры вынуждены проводить масштабные акции против высокого налогообложения. Но в Евросоюзе вместо поддержки сельхозпроизводителей предпочли другое решение проблемы дефицита продовольствия — заменяют сельхозпродукты личинками и червяками.
«Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Разведение насекомых требует меньших затрат. Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьёзным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах», — добавил парламентарий.
Володин подчеркнул, что в России личинки, сверчки, жуки и черви используются только для кормления животных и рыб, и посоветовал подписчикам делать выводы самостоятельно.
Ранее Европейская комиссия одобрила использование при приготовлении пищевых продуктов порошка из личинок большого мучного хруща. Ранее в качестве альтернативного источника белка в ЕС разрешили использовать перелетную саранчу, домашнего сверчка и малого мучного червя. В британских СМИ сравнили вкус личинок насекомых со вкусом арахиса.
27 января стало известно о том, что страны Евросоюза договорились о продлении санкций против РФ.