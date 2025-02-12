Выборы президента в Абхазии в 2025 году

Кандидат исторических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев считает, что на выборах в Абхазии 2025 года нет антироссийских кандидатов. Все пять претендентов на президентскую должность так или иначе говорят об уважении к «большому соседу» и о развитии отношений с Россией. Но от результатов голосования 15 февраля ситуация все же может поменяться.