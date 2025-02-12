Выборы президента в Абхазии в 2025 году

Почему в Абхазии президентские выборы будут досрочными
Выборы в республике организуют досрочно после того, как президент Аслан Бжания решил сложить полномочия на фоне начавшихся протестов. Его отставку 19 ноября 2024 года принял парламент страны, а вместе с ним покинули свои посты премьер-министр и глава государственной службы охраны.
Напомним, что волнения в Абхазии начались 12 ноября после задержания ряда представителей оппозиции. Через три дня в парламенте должны были рассмотреть вопрос об утверждении соглашения, разрешавшего российским компаниям реализовывать в республике инвестиционные проекты. Но противники документа опасались, что инвесторы из РФ полностью вытеснят местных предпринимателей, и выступили против его подписания.
В результате парламент ратификацию отклонил. Позднее оппозиция допустила возможность нового соглашения об инвестициях из РФ, которое рассмотрят после выборов президента и при тщательной доработке документа.
Дата проведения выборов президента Абхазии в 2025 году
В соответствии с Конституцией Абхазии и законом «О выборах Президента Республики Абхазия» члены парламента решили провести досрочные выборы, назначив дату на 15 февраля 2025 года.
Список кандидатов на президентских выборах 2025 года
В предвыборной гонке за должность главы республики приняли участие пятеро политиков.
- Бадра Гунба. Бывший вице-президент, ныне временно исполняет обязанности главы страны. Выступает за продолжение текущего политического курса, развитие экономики и укрепление взаимоотношений с Россией.
- Адгур Ардзинба. Представитель оппозиции и глава «Абхазского народного движения». Был министром экономики страны, теперь выступает за реформы по данному направлению. Обещает избирателям кардинальные изменения в политике, повышение прозрачности власти и усиление демократических принципов.
- Олег Барциц. В прошлом управлял Торговым представительством в России, обладает большим опытом в экономической сфере. Выступает за поддержку бизнеса и привлечение в страну инвестиций. В предвыборной кампании уделяет внимание необходимости модернизации инфраструктуры и улучшению условий для инвесторов.
- Роберт Аршба. Был главой Контрольной палаты республики, выступает за реформы в госуправлении и усиление контроля эффективности бюджетных расходов. Политик ратует за повышение ответственности чиновников и более серьезные наказания при выявлении коррупционных действий.
- Адгур Хурхумал. Представитель банковского сектора, ранее не участвовал в политической жизни. Считает, что основные проблемы Абхазии остаются в области экономики и финансов, поэтому предлагает развивать банковскую систему, поддерживать бизнес и привлекать в страну новые инвестиции.
Как проходят президентские выборы в Абхазии по Конституции
О процедуре проведения выборов главы государства в республике расскажем чуть подробнее.
Избирательная система
Избирательное право принадлежит каждому гражданину Абхазии, которому к дате голосования исполнилось 18 лет. Выборы президента назначает Народное Собрание Абхазии, и проводят их на специально организованных избирательных участках. Участие граждан в процессе при этом свободное и полностью добровольное.
Голосование проходит с 8 до 20 часов по местному времени, о чем граждан заранее оповещают представители ЦИК.
Регистрация кандидатов
Согласно Конституции Республики, ее главой могут избирать только гражданина абхазской национальности, не моложе 35 и не старше 65 лет.
Претенденты на должность президента выдвигают свои кандидатуры не позднее чем за 40 дней до голосования. Каждому кандидату нужно собрать от 2 до 2,5 тысячи подписей в поддержку, но при выдвижении от партии это делать не требуется.
Кандидаты должны представить в комиссию заявления о намерении участвовать в выборах, декларации о доходах, имущественном статусе и составе семьи. Они также подтверждают знание государственного языка. Представленные документы обязаны рассмотреть в ЦИК в десятидневный срок.
Если выборы пройдут в два этапа, то второй тур состоится через две недели после первого. К нему допустят двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов.
Вступление в должность нового президента займет 30 дней после объявления результатов выборов.
Предвыборная программа и агитация
В Абхазии кандидаты в президенты могут проводить кампанию:
- на телеканалах, при помощи радиовещания и печатных изданий;
- организуя массовые мероприятия;
- выпуская и распространяя листовки и различные агитационные материалы.
Вся печатная продукция должна быть с указанием ответственных за нее лиц, то есть анонимные листовки не допускаются.
За десять дней до выборов запрещается публикация результатов опросов общественного мнения, а в дату выборов прекращаются все виды агитации.
Голосование
В день выборов все избиратели имеют право отдать голос за понравившегося им кандидата. Для этого ЦИК определила избирательные участки и утвердила состав комиссий.
В этом году на территории республики откроют 152 участка, еще два участка начнут работу в России и один — в Турции. Голосование пройдет везде с 8 до 20 часов по местному времени.
На выборах президента Абхазии в 2025 году в качестве международных наблюдателей примут участие члены Центризбиркома России.
Подведение итогов
После завершения процедуры голосования участковые и окружные избирательные комиссии проверят бюллетени и проведут подсчет голосов. По итогам составят протоколы, которые подпишут все члены соответствующих комиссий.
Мнение эксперта: кто лидирует и как итоги выборов могут повлиять на Абхазию
Кандидат исторических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев считает, что на выборах в Абхазии 2025 года нет антироссийских кандидатов. Все пять претендентов на президентскую должность так или иначе говорят об уважении к «большому соседу» и о развитии отношений с Россией. Но от результатов голосования 15 февраля ситуация все же может поменяться.
«Москва сделала ставку на победу и. о. президента Абхазии Бадры Гунбы, который осуществляет политический курс по обеспечению преемственности с линией прежнего лидера Аслана Бжании, ушедшего в отставку после известных ноябрьских событий 2024 года. Социологи отдают Гунбе первенство, и больше трети избирателей говорят о поддержке его кандидатуры. В пользу Гунбы работают весьма широкие меры, демонстрирующие выбор со стороны России: решение вопроса по энергетике республики, открытие аэропорта после 30 лет простаивания, реконструкция пограничного перехода с РФ, финансирование социальных программ республики. Гунба пообещал обеспечить взаимовыгодный интерес российского инвестора и местного бизнеса», — пояснил Чуев.
При этом у главного кандидата есть и довольно серьезный конкурент. Однако его шансы на победу менее весомые.
«Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба тоже говорит о контактах с Россией. Но в окружении Ардзинбы есть немало людей протурецкой ориентации, националистов, а митинги оппозиции осенью 2024 года проходили по известной и отработанной не раз схеме реализации госпереворотов. Демократическая повестка Ардзинбы, методы политической борьбы говорят о том, что в случае его победы отношения с Россией могут измениться. Ардзинбу готовы поддержать около 15% избирателей», — рассказал Сергей Чуев.
Ключевой темой этих выборов станет вопрос политического спокойствия в вопросе передачи власти, считает эксперт. Таким образом, Абхазии еще предстоит узнать, сможет ли оппозиция проиграть и признать выборы. И стоит помнить, что в столь непростое время желающих раскачать ситуацию в этой непризнанной республике весьма много.
Когда будут известны результаты выборов президента Абхазии
В 2025 году итоги досрочных президентских выборов должны подвести до 18 февраля. В течение трех дней после подписания соответствующего протокола ЦИК эти данные опубликуют в СМИ.
Повторное голосование, если в этом есть необходимость, может быть назначено не позднее чем через две недели.
Главное о выборах президента Абхазии в 2025 году
Подведем итоги и напомним основные моменты, которые стоит запомнить о грядущих выборах в соседней республике.
1. Выборы в Абхазии проведут досрочно из-за отставки президента на фоне протестов.
2. Парламент назначил новые выборы главы республики на 15 февраля 2025 года.
3. Претендуют на должность президента сразу пять кандидатов.
4. Наибольшие шансы на победу есть у исполняющего обязанности президента Бадры Гунбы, который намерен сохранить взаимоотношения с РФ и продолжить политический курс республики.
5. Предварительные итоги выборов должны подвести до 18 февраля 2025 года.
Список источников
1. Цвижба З. Назначена дата президентских выборов в Парламенте РА. Газета «Республика Абхазия». 2024.
2. Кандидаты в президенты Абхазии на выборах 2025 года. ЦИК Абхазии.
3. Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия». Парламент Республики Абхазия.
4. 152 избирательных участка создано на территории Абхазии. ИА «Аԥсадгьыл». 2025.
5. По приглашению ЦИК Абхазии члены Центризбиркома России примут участие в международном наблюдении за выборами Президента Абхазии 15 февраля. ЦИК РФ. 2025.
6. ЦИК Абхазии утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики, назначенных на 15 февраля 2025 года. Телеграм-канал Апсны Иахьа.
Эксперт: Сергей Чуев, кандидат исторических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления Государственного университета управления