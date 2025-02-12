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В Турции предложили присоединить сектор Газа

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу предложил присоединить сектор Газа к республике. Об этом пишет ТАСС.

Источник: AP 2024

По его словам, в составе Турции Газа может стать автономным районом.

Давутоглу возглавлял правящую турецкую Партию справедливости и развития и правительство в 2014—2016 годах, а до этого МИД. Он напомнил, что Палестина входила в состав Османской империи с 1516-го по 1917-й год.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Израиля должно возместить Палестине ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Турецкий лидер подчеркнул, что для урегулирования конфликта нужно «создать независимое, суверенное и географически интегрированное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года». Турция и Малайзия продолжают поддерживать Палестину, отметил Эрдоган.

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию.