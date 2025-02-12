Россия возглавила топ-3 по инвестициям в Беларусь

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Доля российского капитала в общем объеме иностранных инвестиций в 2024 году составила 24,9%, сообщил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь на семинаре для депутатов, передает корреспондент Sputnik.
Российские инвестиции заняли первое место. На втором — ОАЭ (14,3%), на третьем — Кипр (13,1%). Доля Китая составила 4,3%, Германии — 3,5%, Нидерландов — 2%, Польши — 1,3%, Болгарии — 1,26%.
«Мы существенно изменили структуру инвестиций. В первую очередь — вложение в активную часть… Это машины, оборудование. То есть меньше строим стен, больше вкладываем в конкурентоспособность предприятия», — отметил Юрий Чеботарь.
По его словам, доля таких инвестиций сейчас занимает 40%. Еще недавно показатель был 35%. В перспективе, возможно, он дойдет до 50%. Как считает министр, это повысит конкурентоспособность промышленных предприятий.
Глава Минэкономики признал, что в минувшем году рост иностранных инвестиций немного замедлился.
«Мы связываем все-таки это с вопросом таких структурных преобразований. Уверен, что в этом году с учетом всех мер по инвестиционной политике мы двинемся существенно вперед», — уверен министр.