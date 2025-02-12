СМИ: арабские страны представят альтернативу плану Трампа по Газе

Абдалла решил как можно меньше говорить перед журналистами, при этом его речь была осторожной, точной и рассчитанной на то, чтобы избежать оскорблений. Когда же его спросили, примет ли Иордания палестинцев, перемещенных из Газы, иорданский лидер сказал, что сделает то, что будет «наилучшим» для его страны.