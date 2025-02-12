СМИ: арабские страны представят альтернативу плану Трампа по Газе

Встреча Трампа и Абдаллы состоялась на фоне угрозы срыва недавнего соглашения о прекращении огня в Газе. Израиль пригрозил — в ответ на высказывания самого Трампа — возобновить бомбардировки в субботу, если палестинская группировка ХАМАС к этому времени не освободит всех израильских пленных.
Хотя Иорданию и США, как пишет Al Jazeera, исторически связывают прочные отношения, Трамп неоднократно оказывал давление на Иорданию, пытаясь вынудить ее принять палестинцев из сектора Газ. А пока Иордания будет решать проблему с переселением палестинцев, США «захватят» и будут «владеть» Газой, «зачищенной» от коренных жителей, что равносильно этнической чистке.
Абдалла решил как можно меньше говорить перед журналистами, при этом его речь была осторожной, точной и рассчитанной на то, чтобы избежать оскорблений. Когда же его спросили, примет ли Иордания палестинцев, перемещенных из Газы, иорданский лидер сказал, что сделает то, что будет «наилучшим» для его страны.
Некоторые наблюдатели считают, что план Трампа по Газе — это всего лишь тактика ведения переговоров и что арабские государства смогут выдвинуть встречное предложение. Действительно, в социальных сетях после встречи Абдалла написал, что Иордания «непоколебима» в своей позиции и по-прежнему выступает против перемещения палестинцев из Газы и с Западного берега.
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подтвердил, что существует арабский план по восстановлению Газы без перемещения ее населения.
Кроме того, о своем собственном плане восстановления Газы заявил Египет, пишет DPA.
МИД Египта подчеркнул, что решение о создании двух государств, которое предусматривает сосуществование Израиля и Палестинского государства как независимых государств, является «единственным путем к стабильности и сосуществованию народов (Ближнего Востока)».