Ричмонд
-1°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: арабские страны представят альтернативу плану Трампа по Газе

Король Иордании Абдалла II стал первым арабским лидером, который встретился с Дональдом Трампом в Белом доме с момента инаугурации американского президента. Однако встреча с Трампом во вторник поставила Абдаллу в щекотливое положение.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Встреча Трампа и Абдаллы состоялась на фоне угрозы срыва недавнего соглашения о прекращении огня в Газе. Израиль пригрозил в ответ на высказывания самого Трампа возобновить бомбардировки в субботу, если палестинская группировка ХАМАС к этому времени не освободит всех израильских пленных.

Хотя Иорданию и США, как пишет Al Jazeera, исторически связывают прочные отношения, Трамп неоднократно оказывал давление на Иорданию, пытаясь вынудить ее принять палестинцев из сектора Газ. А пока Иордания будет решать проблему с переселением палестинцев, США «захватят» и будут «владеть» Газой, «зачищенной» от коренных жителей, что равносильно этнической чистке.

На встрече с Трампом иорданский монарх столкнулся с трудной задачей: он собирался подтвердить несогласие с планом Трампа по Газе, не оскорбив президента, известного своей нетерпимостью к инакомыслию.

Абдалла решил как можно меньше говорить перед журналистами, при этом его речь была осторожной, точной и рассчитанной на то, чтобы избежать оскорблений. Когда же его спросили, примет ли Иордания палестинцев, перемещенных из Газы, иорданский лидер сказал, что сделает то, что будет «наилучшим» для его страны.

Некоторые наблюдатели считают, что план Трампа по Газе — это всего лишь тактика ведения переговоров и что арабские государства смогут выдвинуть встречное предложение. Действительно, в социальных сетях после встречи Абдалла написал, что Иордания «непоколебима» в своей позиции и по-прежнему выступает против перемещения палестинцев из Газы и с Западного берега.

Абдалла также добавил, что арабские государства разрабатывают свой собственный план для Газы, который будет представлен после его окончательного утверждения.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подтвердил, что существует арабский план по восстановлению Газы без перемещения ее населения.

Кроме того, о своем собственном плане восстановления Газы заявил Египет, пишет DPA.

В заявлении Министерства иностранных дел Египта, опубликованном во вторник, говорится, что восстановление сектора Газа должно осуществляться «таким образом, чтобы гарантировать, что палестинский народ останется на своей родине».

МИД Египта подчеркнул, что решение о создании двух государств, которое предусматривает сосуществование Израиля и Палестинского государства как независимых государств, является «единственным путем к стабильности и сосуществованию народов (Ближнего Востока)».

Трамп Дональд