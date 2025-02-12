Путин наградил двух нижегородцев за вклад в развитие народных промыслов

Двух жителей Нижегородской области удостоили правительственных наград за вклад в развитие народных художественных промыслов. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Награды получили сотрудники двух нижегородских предприятий. Генеральный директор Павловского завода художественных промыслов Сергей Бабушкин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главный художник АО «хохломская роспись» Елена Галкина награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде родственникам погибшего на СВО Никиты Куксова вручили медаль «За храбрость».