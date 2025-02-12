США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина

«Результатом контактов (России и США по линии ведомств. — Прим. Ред.) стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию», — сказал он.