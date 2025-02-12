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США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США после возвращения американца Марка Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Результатом контактов (России и США по линии ведомств. — Прим. Ред.) стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию», — сказал он.

Имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину, уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан укрепляют доверие между странами, но вряд ли способны стать переломным моментом в отношениях.

При этом он отказался комментировать предполагаемый обмен еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.

Во вторник адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля США. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.

Дело Фогеля

Американца вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга Фогеля, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.

Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.

Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.