Освобожденным из тюрьмы начнут выплачивать выходное пособие

Выплаты будут осуществляться через Центры социальных услуг «Inson».
Сумма пособия составит шестикратный размер БРВ (базовой расчетной величины). На сегодняшний день это примерно 2,2 миллиона сумов.
Эта мера направлена на социальную адаптацию людей, отбывших наказание. Часто после выхода из тюрьмы бывшие осужденные сталкиваются с проблемами трудоустройства, нехваткой средств на первоочередные нужды, и в итоге рискуют снова попасть в криминальную среду.
Судя по всему, государство пытается изменить эту тенденцию и дать людям возможность начать жизнь с чистого листа.
Пока остается неясным, смогут ли эти разовые выплаты действительно повлиять на процесс реабилитации бывших заключенных. Возможно, необходимы дополнительные меры, такие как программы трудоустройства, профессиональное обучение и психологическая помощь.
Как бы то ни было, этот шаг показывает, что государство начинает уделять больше внимания вопросам ресоциализации. Насколько эта система окажется эффективной — покажет время.