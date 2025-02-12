Освобожденным из тюрьмы начнут выплачивать выходное пособие

Эта мера направлена на социальную адаптацию людей, отбывших наказание. Часто после выхода из тюрьмы бывшие осужденные сталкиваются с проблемами трудоустройства, нехваткой средств на первоочередные нужды, и в итоге рискуют снова попасть в криминальную среду.