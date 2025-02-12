Кремль ответил на идею Зеленского об обмене части Курской области

«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков ответил на идею президента Украины Владимира Зеленского об обмене части Курской области и заявил, что «это невозможно». Он также добавил, что ВСУ будут изгнаны с территории Курской области.
Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах обменять оккупированные территории Курской области. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала только землю «глубиной метра полтора-два».