Шойгу рассказал о «зонтике» для Казахстана и Белоруссии

«Вы знаете, отношения России и Казахстана имеют настолько глубокие корни, они не могут зависеть от выборов президента Соединенных Штатов. Нас связывает общая история, общая жизнь, связывают общие границы. Наша граница больше семи тысяч километров, непрерывная. Безопасность наших союзников, Казахстана и Белоруссии, обеспечивается единым зонтиком безопасности. Мы об этом всегда говорили и не скрывали. Какие-то коррективы будут вноситься после всех заявлений, которые сделаны президентом США. Жизнь покажет. Посмотрим, какие будут реальные шаги», — сказал Шойгу.