Судан и Россия достигли взаимопонимания по соглашению о базе ВМФ РФ

О заключении между странами договора о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.