Судан и Россия достигли взаимопонимания по соглашению о базе ВМФ РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Судан и Россия пришли к взаимопониманию относительно соглашения о базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ, стороны «договорились обо всем», заявил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания, — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС. — Поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились, договорились обо всем».
О заключении между странами договора о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.