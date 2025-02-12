Новый мэр Березовского подала в суд на депутатов, которые ее выбрали

Избранная главой Березовского в Свердловской области Юлия Маслакова подала в суд на местную думу. Согласно картотеке горсуда, предметом иска является «защита избирательных прав».
Детали дела не приводится, но известно, что Маслакова до последнего сопротивлялась решению депутатов, которые проголосовали за нее на выборах мэра. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
Выборы главы Березовского на следующие пять лет прошли в конце января 2025 года. На них депутаты местной думы избирали мэра из числа двух кандидатов. Неожиданно для многих с большим отрывом в голосовании победила чиновница Юлия Маслакова, обогнав действующего главу Евгения Писцова на 11 голосов.
Маслакова изначально не верила в свою победу. Перед процедурой выборов она пыталась даже снять свою кандидатуру.