Новый мэр Березовского подала в суд на депутатов, которые ее выбрали

Выборы главы Березовского на следующие пять лет прошли в конце января 2025 года. На них депутаты местной думы избирали мэра из числа двух кандидатов. Неожиданно для многих с большим отрывом в голосовании победила чиновница Юлия Маслакова, обогнав действующего главу Евгения Писцова на 11 голосов.