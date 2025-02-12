Лавров высказался о контактах Путина и Трампа

24 января президент России Владимир Путин заявил, что им с американским лидером Дональдом Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран. Он также подчеркнул, что Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта.