Освобождение Фогела и заявление Зеленского об обмене территориями. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Кремль не комментирует утверждения о том, что Путин мог вчера встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.
Путин обсудит с членами правительства по видеосвязи итоги диспансеризации в 2024 году и некоторые текущие вопросы.
Об освобождении Фогела
Освобождение американца Марка Фогела стало результатом интенсивных контактов России и США, о которых сообщалось ранее.
В обмен на Фогела на днях будет возвращен на родину заключенный в США россиянин: «Гражданин, когда будет на территории Российской Федерации, тогда и будет известно его имя».
Кремль не комментирует слова американского лидера Дональда Трампа о том, что скоро может состояться еще один обмен между Россией и США: «Мне по этой теме нечего сказать».
Договоренность с США о взаимном освобождении заключенных не является переломным моментом, «но в то же время, по крупицам, это определенные шаги к наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке».
О зверствах ВСУ
Кремль сожалеет, что западные СМИ продолжают линию на замалчивание зверств ВСУ, в том числе в селе Николаево-Дарьино: «Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию даже по таким чудовищным зверствам».
Российские дипломаты продолжат свою работу по донесению информации о преступлениях украинских боевиков.
О заявлении Зеленского
Что касается заявлений Владимира Зеленского, то Россия никогда «не будет обсуждать» тему обмена своих территорий.
Украинские войска на территории России «будут уничтожены, будут изгнаны» с нее.
Путин остается открыт для мирных переговоров по Украине, позиция России «прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире».
О решении Армении по вступлению в ЕС
Ориентирование на ЕС — это «суверенное право Армении», но всем еще предстоит разобраться в том, «насколько это обоюдное желание».
В очереди на вступление в ЕС страны стоят десятилетиями, пока что Армения получает очевидные дивиденды от членства в ЕАЭС.
Об утверждениях датской разведки
Утверждения датской разведки об угрозе России для НАТО — попытка объяснить налогоплательщикам в Европе снижение уровня жизни.
Россия никогда не угрожала безопасности НАТО, «наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации». Это данность, с которой «приходилось сталкиваться в новейшей истории».
О ситуации на Ближнем Востоке
Кремль рассчитывает на выполнение Израилем и ХАМАС условий перемирия и на освобождение заложников.