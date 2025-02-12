TNI: новые китайские авианосцы соперничают с американскими

Благодаря большим размерам корабли класса «Нимиц» и «Форд» могут перевозить больше самолетов, чем «Фуцзянь». По оценкам Центра стратегических и международных исследований, американские авианосцы могут нести 75 самолетов, а «Фуцзянь» — только 60. Кроме того, США, располагая 11 авианосцами, явно выигрывают в плане морской мощи. Однако Пекин уже разрабатывает четвертый авианосец и полон решимости в ближайшем будущем превзойти возможности ВМС США.