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TNI: новые китайские авианосцы соперничают с американскими

Военно-морской флот США доминирует в мире по числу атомных военных кораблей, которые являются крупнейшими в мире и дают американским военным возможность проецировать мощь на все континенты. Однако Пекин разрабатывает уже четвертый авианосец и полон решимости в ближайшем будущем превзойти возможности ВМС США, сообщает The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Baycrest/CC BY-SA 2.5
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

ВМФ США, согласно статье, имеет 11 боевых кораблей. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) располагает вторым по численности контингентом авианосцев, три из которых находятся на буксире, а четвертый авианосец строится.

В прошлом году китайские государственные СМИ впервые заявили, что в эксплуатацию будет введен новый атомоход, который может стать первым в стране надводным кораблем с ядерной установкой.

Третий авианосец Китая «Фуцзянь» был спущен на воду в 2022 году и по техническим характеристикам превзошел своих предшественников. В прошлом году он провел свои первые ходовые испытания.

По данным Управления военно-морской разведки США (ONI), длина «Фуцзяня» намного превышает длину российских авианосцев типа «Кузнецов», закупленных Пекином более десяти лет назад: «Ляонин» и «Шаньдун». «Ляонин» был спущен на воду в 2012 году и стал первым авианосцем, введенным в состав надводных сил НОАК. «Шаньдун» присоединился к китайскому флоту в 2017 году.

По имеющимся данным, водоизмещение «Фуцзяня» составляет более 80 000 тонн, что гораздо больше, чем у двух других атомоходов. По этому показателю «Фуцзянь» превосходят только американские авианосцы.

Как заявил Пекин, для запуска самолетов «Фуцзянь» использует систему EMALS электромагнитные стартовые катапульты. Только новейшие американские авианосцы класса «Форд» оснащены такими передовыми возможностями. Эта система гарантирует более высокие показатели боевых вылетов. «Фуцзянь» отличается и другими усовершенствованными технологиями, включая уменьшенную эффективную площадь рассеяния, радар с активной решеткой с электронным сканированием (АФАР) и интегрированную воронку, которая питает электромагнитные катапульты авианосца для запуска самолетов.

Несмотря на то что «Фуцзянь» не уступает своим американским аналогам по возможностям EMALS, атомоходы ВМФ США пока превосходят китайские.

Благодаря большим размерам корабли класса «Нимиц» и «Форд» могут перевозить больше самолетов, чем «Фуцзянь». По оценкам Центра стратегических и международных исследований, американские авианосцы могут нести 75 самолетов, а «Фуцзянь» — только 60. Кроме того, США, располагая 11 авианосцами, явно выигрывают в плане морской мощи. Однако Пекин уже разрабатывает четвертый авианосец и полон решимости в ближайшем будущем превзойти возможности ВМС США.