TNI: новые китайские авианосцы соперничают с американскими

ВМФ США, согласно статье, имеет 11 боевых кораблей. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) располагает вторым по численности контингентом авианосцев, три из которых находятся на буксире, а четвертый авианосец строится.
Третий авианосец Китая — «Фуцзянь» — был спущен на воду в 2022 году и по техническим характеристикам превзошел своих предшественников. В прошлом году он провел свои первые ходовые испытания.
По данным Управления военно-морской разведки США (ONI), длина «Фуцзяня» намного превышает длину российских авианосцев типа «Кузнецов», закупленных Пекином более десяти лет назад: «Ляонин» и «Шаньдун». «Ляонин» был спущен на воду в 2012 году и стал первым авианосцем, введенным в состав надводных сил НОАК. «Шаньдун» присоединился к китайскому флоту в 2017 году.
Как заявил Пекин, для запуска самолетов «Фуцзянь» использует систему EMALS — электромагнитные стартовые катапульты. Только новейшие американские авианосцы класса «Форд» оснащены такими передовыми возможностями. Эта система гарантирует более высокие показатели боевых вылетов. «Фуцзянь» отличается и другими усовершенствованными технологиями, включая уменьшенную эффективную площадь рассеяния, радар с активной решеткой с электронным сканированием (АФАР) и интегрированную воронку, которая питает электромагнитные катапульты авианосца для запуска самолетов.
Благодаря большим размерам корабли класса «Нимиц» и «Форд» могут перевозить больше самолетов, чем «Фуцзянь». По оценкам Центра стратегических и международных исследований, американские авианосцы могут нести 75 самолетов, а «Фуцзянь» — только 60. Кроме того, США, располагая 11 авианосцами, явно выигрывают в плане морской мощи. Однако Пекин уже разрабатывает четвертый авианосец и полон решимости в ближайшем будущем превзойти возможности ВМС США.