Лавров указал на конфиденциальность контактов с США

«Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов, на разных уровнях, в том числе, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать, — о том, что контакты есть, они продолжаются», — сказал Лавров журналистам.
По его словам, «результаты (этих контактов — ред.) наши американские коллеги решили объявить — у нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются».
«Это (освобождение Фогеля — ред.) продукт одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договорённости о конфиденциальности», — отметил министр.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.