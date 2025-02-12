Лавров указал на конфиденциальность контактов с США

«Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов, на разных уровнях, в том числе, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать, — о том, что контакты есть, они продолжаются», — сказал Лавров журналистам.