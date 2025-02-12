Беларусь хочет внедрять бартер в международные расчеты

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Вопросы компенсационной торговли прорабатываются сейчас в Минэкономики совместно с другими регуляторами, сообщил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь на семинаре для депутатов Палаты представителей, передает корреспондент Sputnik.
В ситуациях, когда невозможно произвести денежный расчет, отметил глава ведомства, сделки планируется оформлять фактически через обмена товара на товар. Это один из путей поддержки экспорта.
Отрабатываются и поставки товаров по принципу сборных грузов на рынки дальней дуги.
Отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей, Юрий Чеботарь подтвердил, что сальдо внешней торговли товарами отрицательное. По итогам прошлого года оно составило около миллиарда долларов.
«Но я отмечу, что здесь не надо, как бы вот думать, что что-то плохое, потому что мы изучали эту тему», — сказал министр.
В том числе, по его словам, в прошлом году реализовался отложенный спрос на определенные товары — в первую очередь на легковые автомобили. 2024 год, по данным Минэкономики, поставил исторический рекорд по импорту легковых автомобилей.