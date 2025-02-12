Глава кабмина: власти будут настаивать, чтобы Приднестровье приняло денежную помощь от ЕС

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Кабинет министров Молдовы будет настаивать на том, чтобы Приднестровье приняло помощь в размере 60 миллионов евро, предложенную Европейским союзом для региона, соблюдая при этом выдвинутые условия, заявил премьер Дорин Речан.
Предложение правительства и то, на чем продолжает настаивать исполнительная власть, заключается в том, чтобы жители левого берега Днестра приняли предложение ЕС о выделении 60 миллионов евро гранта. (…) У правительства есть очень четкое предложение: 60 миллионов евро — таковы условия.
Говоря о решении венгерской компании поставлять газ в Приднестровье, Речан заявил, что «такой способ поставки газа на левый берег Днестра не является устойчивым».
«Я сказал, что эта сделка и этот способ поставки газа на левый берег Днестра не являются устойчивыми. Только предложение ЕС поможет стабилизировать регион в долгосрочной перспективе, обеспечив устойчивость этих поставок», — сказал премьер.
Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа с границы с Республикой Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагаз» с европейским трейдером, с предоплатой. Европейский трейдер будет поставлять 3 миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней, начиная с 13 февраля.