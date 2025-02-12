Глава кабмина: власти будут настаивать, чтобы Приднестровье приняло денежную помощь от ЕС

Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа с границы с Республикой Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагаз» с европейским трейдером, с предоплатой. Европейский трейдер будет поставлять 3 миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней, начиная с 13 февраля.