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Русский дом в Баку освобождает помещение

БАКУ, 12 февраля. /ТАСС/. Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку освобождает помещение в центре азербайджанской столицы, в котором располагался.

Источник: РИА "Новости"

«Вывеску со здания уже полностью сняли (накануне убрали надпись только на русском языке — прим. ТАСС)», — сказал ТАСС представитель Русского дома. Снаружи здания можно видеть, что со стен в фойе и зале, где раньше проходили мероприятия организации, убрали картины, плакаты и афиши, сувениры на стеллажах, свернута передвижная выставка. Какие-то предметы пока продолжают оставаться на местах.

Русский дом в Баку ранее выступил с заявлением о том, что в связи с требованием МИД Азербайджана принимает меры по приостановке своей деятельности. В тот же день начался демонтаж надписей со здания, где располагался Русский дом.

6 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома ввиду отсутствия у него регистрации в качестве юридического лица.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия-24» подтвердил получение ноты от Азербайджана о необходимости регистрации Русского дома в Баку в качестве юридического лица по местному законодательству. Он также сообщил, что Русский дом в Азербайджане должен освободить арендуемое помещение в течение полутора месяцев в связи с заявлением арендодателя о планах продать его в ближайшее время.

дипломатия