Русский дом в Баку освобождает помещение

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия-24» подтвердил получение ноты от Азербайджана о необходимости регистрации Русского дома в Баку в качестве юридического лица по местному законодательству. Он также сообщил, что Русский дом в Азербайджане должен освободить арендуемое помещение в течение полутора месяцев в связи с заявлением арендодателя о планах продать его в ближайшее время.