Экс-советник Трампа обвинил президента в подрыве доверия к США

«Во время предвыборной кампании он говорил, что хочет сосредоточиться на решении проблем Америки. Теперь он хочет контролировать сектор Газа. Сначала он вводит пошлины в отношении Канады и Мексики, а потом приостанавливает их действие. Затем он вводит пошлины в отношении Китая, а теперь и Европы. Какой экономической стратегии он придерживается? Её нет. В результате Трамп растрачивает американский капитал: доверие к доброй воле страны в международной политике», — заявил Болтон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По мнению Болтона, хотя конфликты между партнерами случались и раньше, другая сторона видела, что США, преследуя свои национальные интересы, держат в поле зрения национальные интересы партнеров.
«В случае с Трампом политика ограничивается его личными интересами. Дело не в национальных интересах. Будь то пошлины, НАТО или Украина. Любой, кто думает, что Трамп следует какой-то философии, в конце концов будет разочарован. Все вокруг Трампа — хаос, потому что его мышление хаотично», — утверждает Болтон.
Экс-советник Трампа не верит, что Канада когда-то будет включена в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. По его мнению, Трампу не нравится премьер-министр страны Джастин Трюдо и американский президент его просто провоцирует. В вопросе конфликта на Украине, как считает Болтон, Трамп заблуждается, думая, что международные отношения зависят от личных. «Это неподходящая атмосфера для мирных переговоров», — заключил он.
Кроме того, Болтон высказался на тему того, что президент США лишил его охраны сразу после вступления в должность.
«Это выражение его мстительности. Это касается не только меня, но и бывшего госсекретаря Майка Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера и экс-главы объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он знает об опасности, исходящей от Ирана, но его это не волнует», — заявил Болтон.
Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов — на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
В понедельник Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.