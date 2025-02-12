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Экс-советник Трампа обвинил президента в подрыве доверия к США

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент своими хаотичными действиями на международной арене подрывает доверие к США.

Источник: AP 2024

«Во время предвыборной кампании он говорил, что хочет сосредоточиться на решении проблем Америки. Теперь он хочет контролировать сектор Газа. Сначала он вводит пошлины в отношении Канады и Мексики, а потом приостанавливает их действие. Затем он вводит пошлины в отношении Китая, а теперь и Европы. Какой экономической стратегии он придерживается? Её нет. В результате Трамп растрачивает американский капитал: доверие к доброй воле страны в международной политике», — заявил Болтон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Болтона, хотя конфликты между партнерами случались и раньше, другая сторона видела, что США, преследуя свои национальные интересы, держат в поле зрения национальные интересы партнеров.

«В случае с Трампом политика ограничивается его личными интересами. Дело не в национальных интересах. Будь то пошлины, НАТО или Украина. Любой, кто думает, что Трамп следует какой-то философии, в конце концов будет разочарован. Все вокруг Трампа — хаос, потому что его мышление хаотично», — утверждает Болтон.

Экс-советник Трампа не верит, что Канада когда-то будет включена в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. По его мнению, Трампу не нравится премьер-министр страны Джастин Трюдо и американский президент его просто провоцирует. В вопросе конфликта на Украине, как считает Болтон, Трамп заблуждается, думая, что международные отношения зависят от личных. «Это неподходящая атмосфера для мирных переговоров», — заключил он.

Кроме того, Болтон высказался на тему того, что президент США лишил его охраны сразу после вступления в должность.

«Это выражение его мстительности. Это касается не только меня, но и бывшего госсекретаря Майка Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера и экс-главы объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он знает об опасности, исходящей от Ирана, но его это не волнует», — заявил Болтон.

Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов — на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

В понедельник Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.