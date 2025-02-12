Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев

«Правильным решением была бы не девелоперская операция, а политическая операция… нельзя сказать двум миллионам человек… что они должны уйти», — сказал Макрон в интервью телеканалу CNN.
Макрон добавил, что странам следует уважать желание палестинцев остаться в секторе Газа и неготовность Иордании и Египта принимать большое число беженцев из региона.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.