Лавров прокомментировал освобождение американца Фогеля

Лавров отметил, что «американские коллеги решили объявить» результат договоренностей, достигнутых по контактным каналам между Москвой и Вашингтоном. «У нас другой подход, — указал министр. — Для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договоренности о конфиденциальности».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что освобождение Фогеля стало результатом «интенсивной работы соответствующих ведомств». Песков также указал, что в ходе контактов было согласовано освобождение «одного из граждан России, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США».