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Лавров прокомментировал освобождение американца Фогеля

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона об освобождении американца Марка Фогеля, приговоренного в России к тюремному сроку за перевозку наркотиков.

Источник: РИА "Новости"

Лавров отметил, что «американские коллеги решили объявить» результат договоренностей, достигнутых по контактным каналам между Москвой и Вашингтоном. «У нас другой подход, — указал министр. — Для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договоренности о конфиденциальности».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что освобождение Фогеля стало результатом «интенсивной работы соответствующих ведомств». Песков также указал, что в ходе контактов было согласовано освобождение «одного из граждан России, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США».

Лавров Сергей
дипломатия