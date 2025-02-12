Лавров прокомментировал освобождение американца Фогеля

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что освобождение Фогеля стало результатом «интенсивной работы соответствующих ведомств». Песков также указал, что в ходе контактов было согласовано освобождение «одного из граждан России, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США».