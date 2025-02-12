«Русский дом» в Баку начал освобождать помещение

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность «Русского дома» в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.