Жога, Куйвашев и Дацюк открыли вторую очередь «Дацюк Арены» в Екатеринбурге

Напомним, строительство второй очереди «Дацюк арены» началось в феврале 2024 года на месте снесенных трибун стадиона «Юность». Новый корпус, где смогут проживать и питаться спортсмены и судьи, был построен в рекордно короткие сроки — за девять месяцев.