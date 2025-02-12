Макрон после скандала с рукопожатием улетел с Моди в Марсель

Моди находился с визитом во Франции 10—12 февраля , в ходе которого он сопредседательствовал на саммите по вопросам искусственного интеллекта, организованного Парижем. Во второй день саммита произошел неловкий момент, когда по прибытии на конференцию Макрон не пожал руку премьер-министру Индии. Как следовало из видеотрансляции саммита, Моди протягивал Макрону руку, однако французский лидер здоровался со всеми другими гостями, но не с ним.