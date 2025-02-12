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Макрон после скандала с рукопожатием улетел с Моди в Марсель

Президент Франции и премьер-министр Индии в самолете обсудили сотрудничество двух стран в области обороны, космоса, гражданской ядерной энергетики, здравоохранения, заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри.

Источник: Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, накануне не пожавший руку премьер-министру Индии Нарендре Моди на встрече в Париже, в тот же вечер вместе с ним отправился в Марсель на своем самолете.

«Вчера вечером оба лидера вместе отправились в Марсель на самолете президента Франции. Это исключительный жест со стороны президента Макрона, который, по сути, свидетельствует о глубоком личном доверии между двумя лидерами», — заявил журналистам первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри.

Он сообщил, что на борту президентского самолета Моди и Макрон провели переговоры, обсудив сотрудничество двух стран в области обороны, космоса, гражданской ядерной энергетики, здравоохранения. В Марселе лидеры поучаствовали в открытии индийского генконсульства.

Моди находился с визитом во Франции 10—12 февраля, в ходе которого он сопредседательствовал на саммите по вопросам искусственного интеллекта, организованного Парижем. Во второй день саммита произошел неловкий момент, когда по прибытии на конференцию Макрон не пожал руку премьер-министру Индии. Как следовало из видеотрансляции саммита, Моди протягивал Макрону руку, однако французский лидер здоровался со всеми другими гостями, но не с ним.

Ранее газета The Indian Express сообщила о поступившем в полицию Мумбаи звонке с предупреждением о том, что террористы могут напасть на самолет Моди во время его поездок за границу. Позднее был задержан психически неуравновешенный мужчина, с телефона которого, как выяснилось, поступило 1,4 тыс. сообщений в полицию с предупреждениями о якобы готовящихся преступлениях и другой ложной информацией.

Макрон Эмманюэль