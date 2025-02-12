Лукашенко пригласил своего ливанского коллегу в Беларусь, и приглашение было с удовольствием принято

Как рассказал журналистам глава МИД, в послании содержатся поздравления в связи с назначением на эту должность, а также с предложением развивать по ряду направлений гораздо более глубокие отношения.
«Наш президент пригласил его (Жозефа Ауна. — Прим. БЕЛТА) посетить Республику Беларусь для того, чтобы на самом высочайшем уровне обсудить все вопросы, которые могут нас интересовать: от двусторонней до международной повестки дня», — заявил Максим Рыженков.
Он отметил, что Беларусь с Ливаном имеют очень хорошее взаимодействие в международных структурах. Страны поддерживают представителей друг друга в выборных органах системы ООН, голосуют друг за друга при принятии решений по различным резолюциям.
«Словом, у нас есть очень хороший бэкграунд для того, чтобы в будущее смотреть с хорошим оптимизмом в наших отношениях», — уверен министр.
Президент Беларуси также пожелал своему ливанскому коллеге успеха в реализации его политики.
«Мы внимательно ознакомились с его предвыборной программой, которую он сегодня реализует. Программа направлена на консолидацию общества, усиление государственного аппарата, оптимизацию расходов и поднятие тех отраслей, которые сегодня жизненно важны для обеспечения текущей работы страны. Сохранение межконфессионального мира и спокойствия в стране. А это очень многоконфессиональное, многонациональное государство, в чем мы даже где-то похожи. Поэтому нам очень близки эти подходы нового руководства к выстраиванию своей жизни. Мы их поддерживаем и готовы помочь в реализации всех планов», — заявил Максим Рыженков.
Он констатировал, что уровень жизни в результате потрясений, которые настигли Ливан в последнее время, действительно сильно упал. И многие партнеры приезжают в Ливан либо с какими-то условиями оказания содействия, либо с требованиями, либо с предложениями неких уступок, предварительных условий.
«Мы же сюда приехали как друзья. Мы говорим: “Вот, пожалуйста, то, что мы можем. Мы небольшая страна в Европе. У нас тоже есть свои проблемы. Но сегодня мы вам помогаем”. Мы готовы, опираясь на дружбу, на знаки нашего уважения ливанскому народу, признательности за те долгие годы дружбы, двигаться дальше и в экономической, и в гуманитарной плоскости», — сказал глава МИД.
Он рассказал, что в ходе переговоров президент Ливана заявил, что очень бы хотел посетить Беларусь и встретиться с президентом Александром Лукашенко. Ливанский лидер пообещал подобрать в своем графике время для такого визита.
«По крайней мере можно считать, что приглашение принято», — заявил Максим Рыженков.
Глава МИД отметил, что к такого рода визитам, конечно, надо очень хорошо готовиться.
«Поэтому и наша задача сегодня — эту поддержку на высшем политическом уровне превратить в конкретные проекты в экономике и гуманитарном сотрудничестве», — сказал министр.