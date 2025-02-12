Лукашенко пригласил своего ливанского коллегу в Беларусь, и приглашение было с удовольствием принято

«Мы внимательно ознакомились с его предвыборной программой, которую он сегодня реализует. Программа направлена на консолидацию общества, усиление государственного аппарата, оптимизацию расходов и поднятие тех отраслей, которые сегодня жизненно важны для обеспечения текущей работы страны. Сохранение межконфессионального мира и спокойствия в стране. А это очень многоконфессиональное, многонациональное государство, в чем мы даже где-то похожи. Поэтому нам очень близки эти подходы нового руководства к выстраиванию своей жизни. Мы их поддерживаем и готовы помочь в реализации всех планов», — заявил Максим Рыженков.