Глава города в Свердловской области подала в суд на избравших ее депутатов

В начале января 2025 года глава города Березовского Свердловской области Евгений Писцов проиграл выборы Маслаковой, за него проголосовали шесть депутатов, за нее — 17. Однако перед началом заседания Маслакова заявила о снятии своей кандидатуры, но ее решение отклонили, поэтому она участвовала в выборах.