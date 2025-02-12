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Глава города в Свердловской области подала в суд на избравших ее депутатов

Юлия Маслакова попросила снять ее с должности мэра.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Березовского городского округа Свердловской области, начальник отдела инвестиционного развития администрации округа Юлия Маслакова подала в суд на депутатов, которые избрали ее главой города. Женщина просит снять ее с должности мэра, следует из картотеки суда.

В начале января 2025 года глава города Березовского Свердловской области Евгений Писцов проиграл выборы Маслаковой, за него проголосовали шесть депутатов, за нее — 17. Однако перед началом заседания Маслакова заявила о снятии своей кандидатуры, но ее решение отклонили, поэтому она участвовала в выборах.

Согласно материалам из картотеки Березовского городского суда, Маслакова подала административный иск «О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Ответчиком указана дума Березовского городского округа Свердловской области. Женщина просит снять ее с новой должности.