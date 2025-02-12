Юрий Слюсарь поручил модернизировать систему-112 на Дону

Служба-112 на протяжении девяти лет обрабатывает более 29 млн вызовов и 1,5 млн СМС о помощи. Из них на 9,5 млн сигналов требовались выезды различных служб, участие полиции потребовалось в 12% случаев — 1,14 млн раз.