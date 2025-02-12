В Волгограде запретят английские названия ресторанов и магазинов

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, направленный на защиту русского языка от избыточного использования иностранных слов.
Документ предполагает запрет на такие слова, как coffee и sale, но оставляет без изменений уже устоявшиеся термины, например, вайфай. Депутаты пообещали доработать законопроект ко второму чтению, чтобы учесть замечания и уточнить спорные моменты.
Инициативу представили председатель комитета по культуре Ольга Казакова и ее заместитель Александр Шолохов. Они подчеркнули, что закон не предполагает полного запрета иностранных слов, а направлен на поддержку русского языка. Шолохов отметил, что речь не идет о переименовании уже привычных терминов, таких как вайфай, но призвал активнее использовать русский язык в публичном пространстве.
Казакова уточнила, что законопроект не затронет уже существующие названия компаний и жилых комплексов. Новые объекты, находящиеся на стадии строительства или проектирования, должны будут получать названия только на русском языке. Также она добавила, что изначальные предложения, например, о распространении закона на все материалы СМИ, были пересмотрены.
Законопроект вызвал широкое обсуждение, так как его реализация может повлиять на бизнес, особенно в сфере рекламы и торговли. Авторы документа считают, что избыточное использование иностранных слов в вывесках и названиях жилых комплексов подрывает статус русского языка. Однако окончательная версия закона будет доработана с учетом мнений экспертов и представителей бизнеса.