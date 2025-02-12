В Волгограде запретят английские названия ресторанов и магазинов

Казакова уточнила, что законопроект не затронет уже существующие названия компаний и жилых комплексов. Новые объекты, находящиеся на стадии строительства или проектирования, должны будут получать названия только на русском языке. Также она добавила, что изначальные предложения, например, о распространении закона на все материалы СМИ, были пересмотрены.