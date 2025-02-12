В городе Вихоревка состоялась инаугурация мэра Братского района

Как положено в таких случаях, председатель братской районной территориальной избирательной комиссии Сергей Кузнецов зачитал соответствующее решение комиссии от 3 февраля 2025 года. После этого Николай Дружинин принёс присягу на Конституции России:
«Вступая в должность мэра муниципального образования “Братский район”, торжественно клянусь: соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, Устав муниципального образования Братский район, уважать, охранять и защищать интересы населения муниципального образования, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы муниципального образования Братский район».
Новому мэру района было вручено соответствующее удостоверение. По старшинству первым в формате видеообращения поздравил нового мэра района губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Уверен, вы будете достойно выполнять обязанности мэра, а практический опыт, приобретённый на посту мэра Вихоревки поможет вам. Мы готовы помогать реализации ваших планов. Братский район — стратегическая территория нашего региона, особый вектор ему придаёт пересечение главных транспортных артерий. На территории района развиваются лесная промышленность и сельское хозяйство. Требуется создать комфортные условия жизни для населения. В ходе недавней поездки услышал проблемные вопросы. Жители говорили о состоянии дорог, транспортной доступности отдалённых поселений, нехватке медицинских кадров, о ремонте социально значимых объектов. Избиратели дали вам немало наказов, их решение ляжет в основу вашей работы. Возьмите за практику проводить встречи с жителями, чтобы из первых уст знать о задачах, которые ставят перед вами жители. Желаю вам плодотворной работы, для развития Братского района, — сказал Игорь Кобзев.
Председатель правительства Константин Зайцев, присутствовавший на инаугурации, отметил, что Николай Дружинин, будучи мэром Вихоревки почти 8 лет, зарекомендовал себя как один из самых эффективных управленцев. Также Константин Зайцев отметил, что вместе с Законодательным Собранием области будут решены многие задачи Братского района.
Депутат Законодательного Собрания Тимур Сагдеев зачитал поздравление от председателя областного парламента Александра Ведерникова, и в свою очередь вместе с депутатом Заксобрания Еленой Крыжановской также поздравил нового мэра района.
Следом Николая Дружинина поздравил епископ Братский и Усть-Илимский Константин. Владыка выразил надежду на плодотворное сотрудничество и напомнил, что кому много дано, с того и много спросится, и в тоже время учитель самые сложные и самые интересные задания всегда даёт самому лучшему ученику.
Мэр Братска Александр Дубровин (сначала зачитав поздравление от сенатора Андрея Чернышёва) в своём поздравлении отметил, что вместе с Николаем Дружининым они уже в третий раз стоят на этой сцене на инаугурации. И пожалуй, никогда ещё в истории Братского района не было ситуации, чтобы экс-мэр смотрел на своего преемника с такой теплотой, надеждой и любовью в сердце.
Братский район в надёжных руках, — сказал Александр Дубровин, — вы сильный руководитель и прекрасный семьянин.
Однако заочно (поздравление зачитал ведущий церемонии) Николая Дружинина поздравил ещё один экс-мэр — Александр Старухин.
Я понимаю с чем мне придётся столкнуться, я понимаю какие методы я буду применять, чтобы достигать определённых результатов. Благодарю за поддержку, это была очень интересная и позитивная выборная кампания. Негатив был, конечно, но его было мало. Спасибо каждому жителю, который отдал за меня голос. Спасибо и оппозиции — вы нас мотивируете, вы постоянно толкаете нас на движение вперёд. С главами поселений со всеми я знаком, я думаю, что со всеми смогу найти общий язык, со всеми будет плодотворная работа. Главное — результат, главное чтобы жителям было хорошо. Большое спасибо вам за поддержку, я готов работать, — сказал в ответной речи Николай Дружинин.