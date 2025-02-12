В городе Вихоревка состоялась инаугурация мэра Братского района

Я понимаю с чем мне придётся столкнуться, я понимаю какие методы я буду применять, чтобы достигать определённых результатов. Благодарю за поддержку, это была очень интересная и позитивная выборная кампания. Негатив был, конечно, но его было мало. Спасибо каждому жителю, который отдал за меня голос. Спасибо и оппозиции — вы нас мотивируете, вы постоянно толкаете нас на движение вперёд. С главами поселений со всеми я знаком, я думаю, что со всеми смогу найти общий язык, со всеми будет плодотворная работа. Главное — результат, главное чтобы жителям было хорошо. Большое спасибо вам за поддержку, я готов работать, — сказал в ответной речи Николай Дружинин.