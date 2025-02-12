Минобр назвал предварительные сроки приема в вузы и ссузы в 2025 году

МИНСК, 12 фев — Sputnik. В Министерстве образования назвали предварительные сроки приема в вузы и колледжи в 2025 году, сообщает Sputnik.
«Сроки приема в настоящее время согласуются с заинтересованными сторонами, то есть заказчиками кадров и учреждениями образования, они будут известны в ближайшее время. Но с учетом приемной кампании прошлого года, полагаю, что сроки у нас сохранятся», — сказал начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Пищов на пресс-конференции в среду.
Напомним, в 2024 году основной прием документов в вузы начался с 12 июля и проходил до начала августа. До этого прошла приемная кампания у целевиков. С 20 июля по 3 августа документы подавали абитуриенты, поступающие в средние специальные учебные заведения.
В данный момент известны сроки проведения ЦЭ и ЦТ в 2025 году — экзамен пройдет 26 и 29 мая, тестирование с 26 мая по 5 июня.
План набора в 2025 году
Что касается цифр приема в этом году, по словам представителя Минобра, в настоящее время этот вопрос рассматривается. К 1 апреля традиционно станет известен план набора для большинства абитуриентов, к 1 мая — для тех, кто поступает по целевым направлениям.
«Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что они (цифры — Sputnik) останутся на уровне 2024 года», — проинформировал Пищов.
В 2024 году план набора только в вузы составлял 52−53 тысячи человек, в ссузы — около 40 тысячи абитуриентов.