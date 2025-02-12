Минобр назвал предварительные сроки приема в вузы и ссузы в 2025 году

«Сроки приема в настоящее время согласуются с заинтересованными сторонами, то есть заказчиками кадров и учреждениями образования, они будут известны в ближайшее время. Но с учетом приемной кампании прошлого года, полагаю, что сроки у нас сохранятся», — сказал начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Пищов на пресс-конференции в среду.