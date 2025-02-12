Уиткофф сделал заявление о дружбе Трампа и Путина после освобождения Фогеля

«Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», — отметил Уиткофф во время беседы с журналистами у Белого дома.