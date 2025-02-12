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Аксенов: В Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы со стороны противника. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.

Источник: AP 2024

Совместные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур прошли в Раздольненском и Красноперекопском районах Крыма.

«Сил и средств в Республике Крым достаточно для любых противодействий действию противника, для того, чтобы все предотвратить. МВД, ФСБ, Росгвардия, пограничники, ФСО “Барс-Крым” — одна команда, способная выполнять любые поставленные президентом задачи», — заявил Аксенов на видео, которое размещено в его Telegram-канале.

Глава республики подчеркнул высокую скорость и эффективность взаимодействия всех силовых структур и властей региона, а также отметил, что подразделения обеспечены средствами связи и всем необходимым и понимают весь алгоритм действий в любой ситуации.

В ходе учений все задачи по блокировке района учений и противодействию проникновению диверсионных групп противника на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме.

Антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны проходят на полуострове регулярно. Гостей и жителей Крыма предупреждеют об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.