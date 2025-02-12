AP перечислило американцев, которые остаются под стражей в России

Гражданин США был арестован в Москве в 2024 году. По версии следствия, он напал с кулаками на полицейского после просьбы предоставить документы. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до пяти лет. Во время судебных заседаний американец заявил, что прибыл в Россию для получения статуса политического беженца и что у себя на родине он подвергался преследованиям ЦРУ.