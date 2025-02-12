AP перечислило американцев, которые остаются под стражей в России

Ксения Карелина (Хавана)
По данным AP, Карелина имеет два гражданства — России и США. В нашей стране суд признал ее виновной в госизмене и отправил в колонию общего режима на 12 лет. Сторона обвинения утверждала, что женщина перечисляла деньги украинской организации, которая помогала ВСУ. Бойфренд Карелиной Крис ван Херден заявил NewsNation, что надеется, что Ксения вскоре вернется домой.
Стивен Хаббард
Гражданину США Стивену Хаббарду 72 года. Сейчас он отбывает срок в колонии общего режима. Пожилой уроженец Мичигана был наемником на Украине. Он подписал контракт о службе в теробороне в городе Изюм Харьковской области. Суд определил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и 10 месяцев.
Тревис Лик
Бывший продюсер групп «Тараканы!», Louna и «Слот» оказался за решеткой из-за торговли наркотиками в составе группы лиц, сообщает RTVI. По решению суда он должен провести в колонии строгого режима 13 лет.
Гордон Блэк
Блэк — американский военнослужащий. Он был осужден судом во Владивостоке за угрозу убийством своей девушке и кражу у нее денег. Сейчас он отбывает наказание в колонии общего режима. Срок его заключения — три года девять месяцев.
Роберт Вудленд (Романов)
Американец признан виновным в покушении на незаконный сбор наркотиков в крупном размере и приговорен к заключению на срок 12 лет в колонии строгого режима. По версии обвинения, он вместе с соучастниками забрал из тайника партию мефедрона, общий вес которой составлял не менее 46,91 грамма.
Дэвид Барнс
Барнс — инженер из Техаса. Был приговорен в России к 21 году лишения свободы. Мужчина был женат на россиянке. Она увезла детей из США в Россию и обвинила экс-супруга в сексуализированном насилии над сыновьями, пишет RTVI.
Роберт Гилман
Гражданин США Гилман избил полицейского в поезде Сухум — Москва. Инцидент произошел в январе 2022 года. Мужчину задержали в Воронеже. Во время разбирательств Гилман демонстрировал агрессию и напал на следователя и инспектора. Суд приговорил его к лишению свободы на срок семь лет и один месяц.
Юджин (Евгений) Спектор
Джозеф Тейтер
Гражданин США был арестован в Москве в 2024 году. По версии следствия, он напал с кулаками на полицейского после просьбы предоставить документы. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до пяти лет. Во время судебных заседаний американец заявил, что прибыл в Россию для получения статуса политического беженца и что у себя на родине он подвергался преследованиям ЦРУ.
Ранее стало известно, что американца Марка Фогеля освободили в России в результате контактов представителей различных ведомств Кремля и Белого дома. Он отбывал срок за контрабанду и хранение наркотиков. Суд приговорил его к 14 годам строго режима. Мужчину помиловали и отправили в США — в обмен Вашингтон освободит одного из граждан России.
Президент США Дональд Трамп, комментируя освобождение соотечественника, заявил, что ценит то, что российские власти позволили Фогелю вернуться домой.