Путин поговорил с новым главой Сирии

В разговоре также стороны обсудили «ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях». Россия и Сирия пришли к выводу, что будут продолжать контакты подобные тем, которые провела первая российская делегация в стране. Это необходимо для «выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества», указал Кремль.