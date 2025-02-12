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Госпогранкомитет Беларуси будет создавать новые подразделения

Госсекретарь белорусского Совбеза заявил о бесконечном наращивании пограничных заграждений со стороны Украины.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Военно-политическая обстановка у границ остается сложной, и в этом году проще не станет, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович на заседании в Госпогранкомитете.

В нынешнем году, по мнению Вольфовича, нужно уделить основное внимание наращиванию инженерной инфраструктуры и войскового компонента, прежде всего на украинском направлении.

«…Усилению существующих и созданию новых пограничных подразделений, активному оснащению маневренных групп современной техникой», — цитирует слова Вольфовича пресс-служба Госпогранкомитета.

Госсекретарь сделал акцент и на том, что подразделения у границы надо оснащать беспилотниками различного назначения и средствами борьбы с ними.

Генерал обратил внимание на милитаризацию у границ со стороны Литвы, Латвии и Польши. Также он заявил о «бесконечного наращивания пограничных заграждений» со стороны Украины. Кроме того, страны ЕС создают искусственные препятствия в международном транспортном сообщении.

Несмотря на это, белорусские пограничники в прошлом году продолжали работать в условиях безвиза для граждан ЕС и повышать уровень эффективности охраны границы. Совершенствовалась боевая подготовка.

Сложная обстановка на границе

Сейчас, как отметил Вольфович, продолжается рост военного присутствия НАТО у границ.

В этих условиях одной из основных задач является отслеживание военно-политических процессов в приграничных районах сопредельных стран, прогнозирование возможных вызовов и угроз для нашего государства и адекватное реагирование…

Александр Вольфович
госсекретарь Совбеза Беларуси

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил ежегодное решение на охрану госграницы.

«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах», — отмечал глава государства.

В свою очередь Госпогранкомитета Константин Молостов заявил, что резких изменений нет, но на границе сохраняется напряженность.

Кроме того, недавно представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что нестандартных ситуаций на границе с Беларусью в последнее время не зафиксировано. В то же время, по его словам, Украина считает северную соседку «источником угрозы».

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