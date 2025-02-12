Госпогранкомитет Беларуси будет создавать новые подразделения

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Военно-политическая обстановка у границ остается сложной, и в этом году проще не станет, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович на заседании в Госпогранкомитете.
В нынешнем году, по мнению Вольфовича, нужно уделить основное внимание наращиванию инженерной инфраструктуры и войскового компонента, прежде всего на украинском направлении.
«…Усилению существующих и созданию новых пограничных подразделений, активному оснащению маневренных групп современной техникой», — цитирует слова Вольфовича пресс-служба Госпогранкомитета.
Госсекретарь сделал акцент и на том, что подразделения у границы надо оснащать беспилотниками различного назначения и средствами борьбы с ними.
Несмотря на это, белорусские пограничники в прошлом году продолжали работать в условиях безвиза для граждан ЕС и повышать уровень эффективности охраны границы. Совершенствовалась боевая подготовка.
Сложная обстановка на границе
Сейчас, как отметил Вольфович, продолжается рост военного присутствия НАТО у границ.
В этих условиях одной из основных задач является отслеживание военно-политических процессов в приграничных районах сопредельных стран, прогнозирование возможных вызовов и угроз для нашего государства и адекватное реагирование…
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил ежегодное решение на охрану госграницы.
«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах», — отмечал глава государства.
В свою очередь Госпогранкомитета Константин Молостов заявил, что резких изменений нет, но на границе сохраняется напряженность.
Кроме того, недавно представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что нестандартных ситуаций на границе с Беларусью в последнее время не зафиксировано. В то же время, по его словам, Украина считает северную соседку «источником угрозы».
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!