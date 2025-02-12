Путин и новый президент Сирии обсудили судьбу российских баз

Вопрос о судьбе российских военных баз пока не решен. В январе российская делегация провела насчет них переговоры в Дамаске. Замглавы МИДа Михаил Богданов сообщил, что «встреча в целом прошла конструктивно», но будущее баз нужно обсуждать дополнительно. Глава Минобороны Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра заявлял, что Сирия разрешит России оставить военные базы, если Дамаск «получит от этого выгоду».