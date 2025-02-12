В Челябинской области из аварийного жилья переселили почти девять тысяч человек

Челябинская область вошла в число регионов УрФО, где завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в новые дома переехали 8,7 тысяч южноуральцев.
— Хочу отметить активность регионов в решении вопроса расселения аварийного жилья. Из общего количества переселенных человек 82,2 тыс. граждан улучшили жилищные условия по программам, которые реализуются за счет средств бюджетов субъектов РФ, — сказал Марат Хуснуллин.
Сейчас Челябинская область занимается расселением людей из жилых домов, которые были признаны аварийными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Точно такую же задачу среди регионов УрФО выполняют Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
В России по поручению Президента РФ Владимира Путина была запущена государственная программа, благодаря которой люди, живущие в аварийных домах, могут переехать в новые. Эта программа выполняется в 84 регионах на территории всех федеральных округов, в том числе и в Уральском федеральном округе, в котором с 2019 года расселено более 2,7 млн кв. м аварийного жилья.