В Челябинской области из аварийного жилья переселили почти девять тысяч человек

В России по поручению Президента РФ Владимира Путина была запущена государственная программа, благодаря которой люди, живущие в аварийных домах, могут переехать в новые. Эта программа выполняется в 84 регионах на территории всех федеральных округов, в том числе и в Уральском федеральном округе, в котором с 2019 года расселено более 2,7 млн кв. м аварийного жилья.