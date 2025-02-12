Газета пишет, что после того, как еще в конце 2023 года американские инвесторы с политическими связями начали проявлять интерес к подземным богатствам Украины, киевский режим начал кампанию по продвижению экономических сделок с руководством в Вашингтоне, продвигая идею, что защита Украины соответствует американским экономическим интересам. В результате уже к концу 2024 года состоялись встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским и поездки в Соединенные Штаты украинских чиновников для продвижения сделок по эксплуатации месторождений лития и титана.