Лукашенко присвоил генеральские звания

Очередные специальные звания генерал-майора юстиции присвоены полковникам юстиции Владимиру Шишко и Евгению Архирееву.
Полковникам Дмитрию Битному, Игорю Гутнику, Вадиму Романиву, Виталию Шестаку и Сергею Фролову присвоены очередные воинские звания генерал-майора.
Начальнику Брестской таможни Сергею Якуте присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга, прокурору Могилевской области Валерию Куликовичу — классный чин государственного советника юстиции 3 класса.