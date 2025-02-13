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CNN: у Пекина мало стимулов помогать Трампу с конфликтом на Украине

Урегулирование конфликта на Украине может стать редким случаем сотрудничества США и Китая, особенно учитывая, что Пекин стремится предотвратить углубление торговых трений, передает канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Президент США Дональд Трамп на январском форуме в Давосе ясно дал понять, кто из мировых лидеров может помочь Америке положить конец конфликту на Украине: союзник Владимира Путина Си Цзиньпин.

Китай давно стремится позиционировать себя как потенциального посредника в урегулировании конфликта, продвигая свое собственное туманно сформулированное мирное предложение, говорится в статье. Но на Западе его попытки до сих пор были омрачены неизменной поддержкой Пекином Москвы. И Си вряд ли рискнет подорвать это партнерство, которое китайский лидер построил как важнейшую часть своих более широких целей по противодействию давлению со стороны Запада.

Надежным партнером для Си является Путин, а не Трамп — реальность, в которой Вашингтону придется осторожно лавировать, если он не хочет рисковать отношениями с европейскими союзниками или достичь решения, неприемлемого для Украины.

«То, чего бы Пекин действительно хотел избежать, — это очень сильного ослабления России. Потому что тогда … он остался бы без крупного партнера», — считает Чун Цзя Янь, доцент Национального университета Сингапура.

Несмотря на то что Китай заявил о нейтралитете в украинском конфликте и неоднократно призывал к миру, он стал ключевым дипломатическим и экономическим спасательным кругом для России, в том числе благодаря поставкам, предположительно, товаров двойного назначения, отмечает CNN. И Трамп, видимо, считает, что все это дает Си рычаги влияния на Путина. Однако эксперты по внешней политике Китая говорят, что не все так однозначно.

«Может ли Китай угрожать прекращением поставок товаров первой необходимости в Россию. Нет. Потому что Пекин не может позволить себе полностью обанкротившуюся Россию», — Лю Дуншу, доцент Городского университета Гонконга, специализирующийся на китайской политике.

Отношения Пекина с США и Европой испортились уже до такой степени, что у него нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать своего единственного могущественного дипломатического союзника.

По словам некоторых экспертов, Си рассматривает Путина как потенциальный источник экономической и дипломатической поддержки на случай, если Пекин когда-нибудь вторгнется на Тайвань. Стремление Си взять под контроль Тайвань может быть еще одной причиной, по которой он будет опасаться любых шагов, которые могут нанести ущерб этим отношениям.

Китайский лидер, возможно, также доволен тем, что конфликт на Украине отвлекает внимание США от Азии и Тайваня, на что указывали сторонники Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Сотрудничество с Трампом по разработке мирного соглашения ознаменовало бы резкий сдвиг в подходе Пекина к конфликту на Украине. Официальный Пекин использовал этот конфликт как платформу для продвижения своего видения мира, который бы возглавил Китай и в котором американская система альянсов была бы демонтирована или как минимум ослаблена.

Китай сосредоточен на создании коалиции незападных государств… и использует конфликт на Украине для изменения архитектуры глобальной безопасности и продвижения альтернативного видения мирового порядка.

Тун Чжао
старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в США*

Пока у Пекина мало стимулов для существенного сотрудничества с Вашингтоном, поэтому он подождет и посмотрит, какие выгоды можно извлечь из любой потенциальной сделки с Трампом. Тем не менее нынешний американский президент — критик НАТО, который неоднократно выражал личное восхищение Путиным и Си, — может оказаться более привлекательным партнером по переговорам для глав России и Китая.

Вопрос в том, существует ли сделка, которую Пекин, Москва и Вашингтон могли бы организовать и которая устроила бы всех троих, и что это может означать для Украины.

Каждый из них может что-то извлечь из определенных мирных соглашений: Путин может сохранить лицо, а Си и Трамп могут претендовать на роль миротворцев.

Роберт Уорд
директор по геоэкономике и стратегии Международного института стратегических исследований в Великобритании

Однако в любом соглашении есть риск того, что «конфликт еще не завершен, а это просто временное затишье», добавил Уорд.

* Фонд Карнеги за международный мир в США внесен в РФ в реестр нежелательных организаций и признан иноагентом

Трамп Дональд