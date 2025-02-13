CNN: у Пекина мало стимулов помогать Трампу с конфликтом на Украине

Президент США Дональд Трамп на январском форуме в Давосе ясно дал понять, кто из мировых лидеров может помочь Америке положить конец конфликту на Украине: союзник Владимира Путина Си Цзиньпин.
Китай давно стремится позиционировать себя как потенциального посредника в урегулировании конфликта, продвигая свое собственное туманно сформулированное мирное предложение, говорится в статье. Но на Западе его попытки до сих пор были омрачены неизменной поддержкой Пекином Москвы. И Си вряд ли рискнет подорвать это партнерство, которое китайский лидер построил как важнейшую часть своих более широких целей по противодействию давлению со стороны Запада.
«То, чего бы Пекин действительно хотел избежать, — это очень сильного ослабления России. Потому что тогда … он остался бы без крупного партнера», — считает Чун Цзя Янь, доцент Национального университета Сингапура.
Несмотря на то что Китай заявил о нейтралитете в украинском конфликте и неоднократно призывал к миру, он стал ключевым дипломатическим и экономическим спасательным кругом для России, в том числе благодаря поставкам, предположительно, товаров двойного назначения, отмечает CNN. И Трамп, видимо, считает, что все это дает Си рычаги влияния на Путина. Однако эксперты по внешней политике Китая говорят, что не все так однозначно.
«Может ли Китай угрожать прекращением поставок товаров первой необходимости в Россию. Нет. Потому что Пекин не может позволить себе полностью обанкротившуюся Россию», — Лю Дуншу, доцент Городского университета Гонконга, специализирующийся на китайской политике.
По словам некоторых экспертов, Си рассматривает Путина как потенциальный источник экономической и дипломатической поддержки на случай, если Пекин когда-нибудь вторгнется на Тайвань. Стремление Си взять под контроль Тайвань может быть еще одной причиной, по которой он будет опасаться любых шагов, которые могут нанести ущерб этим отношениям.
Сотрудничество с Трампом по разработке мирного соглашения ознаменовало бы резкий сдвиг в подходе Пекина к конфликту на Украине. Официальный Пекин использовал этот конфликт как платформу для продвижения своего видения мира, который бы возглавил Китай и в котором американская система альянсов была бы демонтирована или как минимум ослаблена.
Китай сосредоточен на создании коалиции незападных государств… и использует конфликт на Украине для изменения архитектуры глобальной безопасности и продвижения альтернативного видения мирового порядка.
Пока у Пекина мало стимулов для существенного сотрудничества с Вашингтоном, поэтому он подождет и посмотрит, какие выгоды можно извлечь из любой потенциальной сделки с Трампом. Тем не менее нынешний американский президент — критик НАТО, который неоднократно выражал личное восхищение Путиным и Си, — может оказаться более привлекательным партнером по переговорам для глав России и Китая.
Вопрос в том, существует ли сделка, которую Пекин, Москва и Вашингтон могли бы организовать и которая устроила бы всех троих, и что это может означать для Украины.
Каждый из них может что-то извлечь из определенных мирных соглашений: Путин может сохранить лицо, а Си и Трамп могут претендовать на роль миротворцев.
Однако в любом соглашении есть риск того, что «конфликт еще не завершен, а это просто временное затишье», добавил Уорд.
* Фонд Карнеги за международный мир в США внесен в РФ в реестр нежелательных организаций и признан иноагентом