CNN: у Пекина мало стимулов помогать Трампу с конфликтом на Украине

Несмотря на то что Китай заявил о нейтралитете в украинском конфликте и неоднократно призывал к миру, он стал ключевым дипломатическим и экономическим спасательным кругом для России, в том числе благодаря поставкам, предположительно, товаров двойного назначения, отмечает CNN. И Трамп, видимо, считает, что все это дает Си рычаги влияния на Путина. Однако эксперты по внешней политике Китая говорят, что не все так однозначно.